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Журналистка Юлия Вишневецкая пропала после ареста в Махачкале
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:49

Журналистка и режиссер-документалист Юлия Вишневецкая пропала после того, как была задержана в Махачкале. Об этом рассказал в своем телеграм-канале ее коллега, главный редактор журнала «Репортер» Виталий Лейбин.

По словам Лейбина, местонахождение Вишневецкой остается неизвестным в течение дня. «Последний раз с ней удалось связаться минувшей ночью после вынесения приговора в суде Советского района Махачкалы», — пояснил главред «Репортера».

Лейбин отметил, что Вишневецкую арестовали на пять суток по ч. 6 статьи 20.2 КоАП РФ. Журналистке вменяют нарушение порядка проведения митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу.

«Перед задержанием она возвращалась в Махачкалу из одного из сел республики, обратила внимание на протесты в центре города, подошла туда с намерением снять актуальный репортаж. Но митинг подходил к концу, она отправилась в кафе, где и была задержана. Она провела ночь в ОВД с задержанными на беспорядках. Другие задержанные журналисты были отпущены», — рассказал Лейбин.

Он добавил, что для исполнения наказания Вишневецкую доставили в ОВД «Карабудахкент» в селе, находящемся в часе езды от Махачкалы. Но днем 28 сентября дежурный ОВД заявил, что арестованной журналистки в отделении нет.

Адвокату Марине Дубровиной не удалось выяснить, куда увезли Вишневецкую. Ее не обнаружили ни в одном из отделений полиции или мест временного содержания Махачкалы.

«Юлия Вишневецкая уже двое суток практически без сна, без связи, без помощи адвокатов, при ней нет самых необходимых вещей», — подчеркнул Лейбин. Муж журналистки Александр Буртин в разговоре с «Медиазоной»* выразил опасения, что к его супруге «могут быть применены неправовые методы давления».

*«Медиазона» признана Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента.

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Юлия ВишневецкаяВиталий ЛейбинМарина ДубровинаАлександр Буртин
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