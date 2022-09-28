Журналистка Юлия Вишневецкая пропала после ареста в Махачкале

Журналистка и режиссер-документалист Юлия Вишневецкая пропала после того, как была задержана в Махачкале. Об этом рассказал в своем телеграм-канале ее коллега, главный редактор журнала «Репортер» Виталий Лейбин .

По словам Лейбина, местонахождение Вишневецкой остается неизвестным в течение дня. «Последний раз с ней удалось связаться минувшей ночью после вынесения приговора в суде Советского района Махачкалы», — пояснил главред «Репортера».

«Перед задержанием она возвращалась в Махачкалу из одного из сел республики, обратила внимание на протесты в центре города, подошла туда с намерением снять актуальный репортаж. Но митинг подходил к концу, она отправилась в кафе, где и была задержана. Она провела ночь в ОВД с задержанными на беспорядках. Другие задержанные журналисты были отпущены», — рассказал Лейбин.