Федерация хоккея Канады призвала своих спортсменов срочно уехать из России

Федерация хоккея Канады призвала своих спортсменов, выступающих за команды Континентальной хоккейной лиги, срочно уехать из России. Об этом сообщил TSN со ссылкой на канадский МИД.

Глава МИД Адриан Бланшар заявил, что канадцы должны избегать любых поездок в Россию и Беларусь. «Спортсмены, которые решили выступать и сотрудничать с Россией и Беларусью, должны объяснить решения общественности», — сказал он.