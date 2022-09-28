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Федерация хоккея Канады призвала своих спортсменов срочно уехать из России
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:00

Федерация хоккея Канады призвала своих спортсменов, выступающих за команды Континентальной хоккейной лиги, срочно уехать из России. Об этом сообщил TSN со ссылкой на канадский МИД.

Глава МИД Адриан Бланшар заявил, что канадцы должны избегать любых поездок в Россию и Беларусь. «Спортсмены, которые решили выступать и сотрудничать с Россией и Беларусью, должны объяснить решения общественности», — сказал он.

Бланшар также предупредил, что возможности Канады по предоставлению консульских услуг на территории России и Беларуси «могут стать крайне ограниченными».

В данный момент в КХЛ выступают 48 граждан Канады, 44 из них представляют хоккейные клубы России и Беларуси. Ранее защитник клуба «Сочи» Джо Морроу объяснял, что игроки хотят играть в КХЛ, поскольку это вторая по силе лига в мире.

«Североамериканцы просто считают, что хоккей сам по себе, поэтому не против играть здесь. <…> В Канаде не обсуждают, что происходит в Европе», — заявил Морроу, который подписал контракт с российской командой летом.

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