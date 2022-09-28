Третьяковская галерея готовит протокол по состоянию иконы «Троица» после ее отправки на богослужение

Третьяковская галерея готовит протокол по состоянию иконы «Троица», авторство которой приписывают Андрею Рублеву , после ее отправки на богослужение в Троице-Сергиеву лавру. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале музея.

В протоколе будут определены меры, необходимые для «стабилизации состояния» иконы. Заседание, по итогам которого составят документ, проводил расширенный реставрационный совет Третьяковки.

До составления протокола музей попросил воздержаться от «каких‑либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла».

Накануне искусствовед Ксения Коробейникова, у которой в распоряжении оказался протокол заседания реставрационного совета Третьяковской галереи, в своем телеграм-канале рассказала, что после отправки в лавру на иконе было обнаружено 61 «существенное изменение».