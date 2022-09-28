Третьяковская галерея готовит протокол по состоянию иконы «Троица» после ее отправки на богослужение

Третьяковская галерея готовит протокол по состоянию иконы «Троица», авторство которой приписывают Андрею Рублеву, после ее отправки на богослужение в Троице-Сергиеву лавру. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале музея.
В протоколе будут определены меры, необходимые для «стабилизации состояния» иконы. Заседание, по итогам которого составят документ, проводил расширенный реставрационный совет Третьяковки.
До составления протокола музей попросил воздержаться от «каких‑либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла».
Накануне искусствовед Ксения Коробейникова, у которой в распоряжении оказался протокол заседания реставрационного совета Третьяковской галереи, в своем телеграм-канале рассказала, что после отправки в лавру на иконе было обнаружено 61 «существенное изменение».
Согласно опубликованным данным, работа получила «многочисленные шелушения красочного слоя», которые «грозят утратами и нуждаются в срочной консервации», пять участков сочли аварийными. Это произошло из‑за отсутствия необходимых климатических условий в Троицком соборе, указал совет.
Последствия «серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника», говорится в вердикте реставрационного совета. По его мнению, «многократное реставрационное вмешательство усугубит структуру памятника и приведет к неподдающимся устранению проблемам сохранности».
Реставрационный совет считает необходимым законодательно запретить выдачу ряда уникальных памятников, указано в опубликованных Ксенией Коробейниковой документах. Там также сообщается, что совет намерен провести пресс-конференцию и проинформировать общественность о состоянии иконы.
«Троицу» вывезли из Третьяковской галереи 16 июля, на следующий день впервые после Октябрьской революции она была выставлена в Троице-Сергиевой лавре. Перевозка состоялась по инициативе патриарха Кирилла для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.