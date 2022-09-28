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Третьяковская галерея готовит протокол по состоянию иконы «Троица» после ее отправки на богослужение
Денис Ламехов
Сегодня в 17:45

Третьяковская галерея готовит протокол по состоянию иконы «Троица», авторство которой приписывают Андрею Рублеву, после ее отправки на богослужение в Троице-Сергиеву лавру. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале музея.

В протоколе будут определены меры, необходимые для «стабилизации состояния» иконы. Заседание, по итогам которого составят документ, проводил расширенный реставрационный совет Третьяковки.

До составления протокола музей попросил воздержаться от «каких‑либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла».

Накануне искусствовед Ксения Коробейникова, у которой в распоряжении оказался протокол заседания реставрационного совета Третьяковской галереи, в своем телеграм-канале рассказала, что после отправки в лавру на иконе было обнаружено 61 «существенное изменение».

Согласно опубликованным данным, работа получила «многочисленные шелушения красочного слоя», которые «грозят утратами и нуждаются в срочной консервации», пять участков сочли аварийными. Это произошло из‑за отсутствия необходимых климатических условий в Троицком соборе, указал совет.

Последствия «серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника», говорится в вердикте реставрационного совета. По его мнению, «многократное реставрационное вмешательство усугубит структуру памятника и приведет к неподдающимся устранению проблемам сохранности».

Реставрационный совет считает необходимым законодательно запретить выдачу ряда уникальных памятников, указано в опубликованных Ксенией Коробейниковой документах. Там также сообщается, что совет намерен провести пресс-конференцию и проинформировать общественность о состоянии иконы.

«Троицу» вывезли из Третьяковской галереи 16 июля, на следующий день впервые после Октябрьской революции она была выставлена в Троице-Сергиевой лавре. Перевозка состоялась по инициативе патриарха Кирилла для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.

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