В Британии на аукционе продали рукопись песни «Starman» Дэвида Боуи почти за 220 тыс. долларов

В Британии на аукционе Omega Auctions продали рукописный текст песни Дэвида Боуи «Starman» 1972 года. Об этом сообщает The Guardian.
Победителем торгов стала директор австралийского Музея старого и нового искусства Оливье Варенн. Текст был продан за более чем 220 тыс. долларов, что почти в шесть раз превышает его оценочную стоимость. Изначально он оценивался в 43 200 долларов.
© Omega Auctions
«Мы увлеклись и заплатили слишком много», — заявил владелец музея Дэвид Уолш.
В 2019 году первая демозапись «Starman» была продана за 55 тыс. долларов после того, как почти пять десятилетий пылилась на чердаке.
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