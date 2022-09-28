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В Госдуму внесли законопроект о введении акцизов на сладкие напитки
Виктория Шанина
Сегодня в 16:07

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о признании подакцизным товаром сахаросодержащих напитков. Соответствующие поправки предлагается внести в Налоговый кодекс, следует из документа, опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что основная цель законопроекта — обеспечить дополнительные доходы в федеральный бюджет. Эти средства впоследствии планируется выделить на реализацию федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Согласно документу, сахаросодержащими будут признавать те напитки, в которых содержание сахара или иных подслащивающих веществ превышает 5 грамм на 100 миллилитров напитка. Ставка акциза на них устанавливается с 1 января 2023 года в размере 7 рублей за 1 литр.

Не будут облагаться акцизом напитки, прошедшие госрегистрацию специализированной пищевой продукции и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции, напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2%, а также соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы.

По подсчетам правительства, благодаря этому законопроекту в федеральный бюджет ежегодно будут поступать дополнительные 35 млрд рублей.

О планах российских властей ввести акцизы на сладкие напитки стало известно еще в июне 2021 года. Против инициативы тогда выступили Минсельхоз и Союз производителей соков, воды и напитков (PepsiCo, Coca-Cola, ГК «Черноголовка» и другие). В министерстве заявили, что ввод акциза может привести к росту цен, а также снижению производства и потребления напитков, а следовательно сокращению числа производителей и появлению нелегального рынка. В Союзе утверждали, что на напитки приходится меньше 2% потребления сахара в России.

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тэги
ГосдумаПравительство РФCoca-Cola
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