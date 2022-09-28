Звягинцев вышел из Союза кинематографистов и покинул состав жюри премий «Ника» и «Золотой орел»

Российский режиссер Андрей Звягинцев вслед за решением выйти из Российского Оскаровского комитета покинул Союз кинематографистов России, а также состав жюри премий «Ника» и «Золотой орел». Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление режиссера, с которым ознакомилось издание.

26 сентября президиум Киноакадемии России объявил, что страна не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году. После этого председатель оскаровской комиссии Павел Чухрай вышел из нее. Вместе с ним и Андреем Звягинцевым это сделали продюсер Сергей Сельянов, режиссеры Николай Досталь, Вера Сторожева и Владимир Котт.

«Мое решение выйти из оскаровской комиссии продиктовано примерно теми же резонами, о каких написал в своем письме председатель этой комиссии Павел Чухрай. Когда ты из прессы узнаешь о решении возглавляемой тобой организации о ее уже объявленном решении не выдвигать в этом году фильм от России, какими бы политическими, этическими или эстетическими соображениями ни были движимы те, кто единолично принял такое решение, это вопиющий волюнтаризм нескольких членов комиссии, возомнивших, что достаточно их всевидящего и своевольного видения ситуации». Андрей Звягинцев Российский кинорежиссер

В своем письме он также раскритиковал военную операцию на территории Украины и добавил, что остается «русским режиссером и российским гражданином, но теперь без академических и других членских привилегий принимать судьбоносные для кого бы то ни было решения».

Экс-председатель оскаровской комиссии Павел Чухрай указывал, что «руководство Академии (Киноакадемии России. — Прим. ред.) в одностороннем порядке» отказалось от выдвижения ленты, которая могла бы претендовать на премию в номинации «Лучший иностранный фильм».

Это, как заявлял режиссер, «неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии», с членами организации «не только не советовались, даже не сочли нужным [их] уведомить».