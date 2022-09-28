Звягинцев вышел из Союза кинематографистов и покинул состав жюри премий «Ника» и «Золотой орел»

Российский режиссер Андрей Звягинцев вслед за решением выйти из Российского Оскаровского комитета покинул Союз кинематографистов России, а также состав жюри премий «Ника» и «Золотой орел». Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление режиссера, с которым ознакомилось издание.
26 сентября президиум Киноакадемии России объявил, что страна не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году. После этого председатель оскаровской комиссии Павел Чухрай вышел из нее. Вместе с ним и Андреем Звягинцевым это сделали продюсер Сергей Сельянов, режиссеры Николай Досталь, Вера Сторожева и Владимир Котт.
В своем письме он также раскритиковал военную операцию на территории Украины и добавил, что остается «русским режиссером и российским гражданином, но теперь без академических и других членских привилегий принимать судьбоносные для кого бы то ни было решения».
Экс-председатель оскаровской комиссии Павел Чухрай указывал, что «руководство Академии (Киноакадемии России. — Прим. ред.) в одностороннем порядке» отказалось от выдвижения ленты, которая могла бы претендовать на премию в номинации «Лучший иностранный фильм».
Это, как заявлял режиссер, «неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии», с членами организации «не только не советовались, даже не сочли нужным [их] уведомить».