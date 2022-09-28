В Москве по подозрению в шпионаже арестован иностранный гражданин

Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина Владислава Кривого, подозреваемого в шпионаже. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Романову.
Кривой будет находиться под стражей до 27 ноября. Ему вменяется в вину преступление, предусмотренное статьей 267 УК, которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.
В суде не раскрывают детали уголовного дела, так как оно имеет гриф «секретно».
Как пишет ТАСС, в суде также не уточнили, гражданином какой страны является подозреваемый. Ранее в СМИ Владислав Кривой фигурировал как гражданин Украины, бывший сотрудник Службы безопасности страны.
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