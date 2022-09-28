Реклама
Новости
Минфин не заложил в проект бюджета на 2023–2025 годы расходы на туристический кешбэк
19:53
Звягинцев вышел из Союза кинематографистов и покинул состав жюри премий «Ника» и «Золотой орел»
19:38
Суд назначил домашний арест директору ЧОПа, охранявшему школу в Ижевске
19:11
В Госдуму внесли законопроект о введении акцизов на сладкие напитки
19:07
В Петербурге двум фигуристам сборной пришли повестки в военкомат. Они не проходили срочную службу
18:59
Глава Комитета Госдумы по образованию: от мобилизации освободят студентов всех аккредитованных вузов
18:48
Прислано читателем «Афиши Daily»
За двое суток в Грузию уехали более 20 тыс. человек
18:23
Глава Минцифры: в России по-прежнему нет планов блокировать YouTube
18:21
Том Хэнкс выпустит дебютный роман в 2023 году
18:16
В Москве по подозрению в шпионаже арестован иностранный гражданин
17:56
122: отказ от российского гражданства не поможет избежать призыва, если на руках уже есть повестка
17:34
В Ленобласти у пункта «Торфяновка» на границе с Финляндией развернули мобильное отделение военкомата
17:34
Мобилизованные москвичи смогут заключить брак в день подачи заявления
17:33
К Российскому ресторанному фестивалю присоединились свыше 800 заведений из 55 городов
17:24
Федеральная служба судебных приставов приостановит взыскание долгов с мобилизованных россиян
17:13
ЦБ пока не станет смягчать ограничения на снятие наличной валюты
17:13
«Подъем»/Telegram
Юрий Хованский уехал из России в Сербию
16:59
Бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов получил повестку в 37 лет
16:41
Райан Рейнолдс и Хью Джекман «объяснили», как умерший Росомаха вернется в «Дедпул-3»
16:25
В Финляндии планируют установить забор на границе с Россией
16:10
К Российскому ресторанному фестивалю присоединились свыше 800 заведений из 55 городов
Семён Гудошников
Сегодня в 14:24

С 26 сентября по 10 октября пройдет седьмой Российский ресторанный фестиваль, организованный Александром Сысоевым. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

В проекте примут участие более 800 ресторанов из 55 городов — от Калининграда до Владивостока, включая главные туристические направления года: Москву, Петербург и Нижний Новгород.

Заведения-участники предложат гостям сеты из 3–5 популярных или новых блюд по фиксированной цене. Шеф-повара расскажут об их концепции на страницах меню. Сеты будут трех категорий: за 1090, 1690 или 2590 рублей. Каждое заведение определит цену самостоятельно.

Как и прежде, многие рестораны сделали акцент на локальных блюдах и традиционных рецептах своих регионов. Прежней осталась и цель фестиваля — повысить культуру еды вне дома и дать импульс для развития внутреннего туризма.

Гастрономическим путешественникам по стране будут доступны специальные цены на проживание в лучших отелях. Узнать их список и познакомиться с ресторанами-участниками можно на сайте РРФ.

«В 2022 году мы впервые делаем масштабную параллельную программу. В „Кинопоиске“ состоится онлайн-фестиваль фильмов, посвященных гастрономии, а также любимых фильмов известных шеф-поваров. В „Яндекс Музыке“ появятся самые интересные плейлисты ресторанов со всей страны. А в кинотеатре „Художественный“ с 28 сентября по 2 октября пройдет кинофестиваль РРФ, где покажут знаковое кино о еде и напитках на широком экране», — отметил Александр Сысоев.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Александр Сысоев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение