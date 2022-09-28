К Российскому ресторанному фестивалю присоединились свыше 800 заведений из 55 городов

С 26 сентября по 10 октября пройдет седьмой Российский ресторанный фестиваль, организованный Александром Сысоевым. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

В проекте примут участие более 800 ресторанов из 55 городов — от Калининграда до Владивостока, включая главные туристические направления года: Москву, Петербург и Нижний Новгород.

Заведения-участники предложат гостям сеты из 3–5 популярных или новых блюд по фиксированной цене. Шеф-повара расскажут об их концепции на страницах меню. Сеты будут трех категорий: за 1090, 1690 или 2590 рублей. Каждое заведение определит цену самостоятельно.

Как и прежде, многие рестораны сделали акцент на локальных блюдах и традиционных рецептах своих регионов. Прежней осталась и цель фестиваля — повысить культуру еды вне дома и дать импульс для развития внутреннего туризма.

Гастрономическим путешественникам по стране будут доступны специальные цены на проживание в лучших отелях. Узнать их список и познакомиться с ресторанами-участниками можно на сайте РРФ.

«В 2022 году мы впервые делаем масштабную параллельную программу. В „Кинопоиске“ состоится онлайн-фестиваль фильмов, посвященных гастрономии, а также любимых фильмов известных шеф-поваров. В „Яндекс Музыке“ появятся самые интересные плейлисты ресторанов со всей страны. А в кинотеатре „Художественный“ с 28 сентября по 2 октября пройдет кинофестиваль РРФ, где покажут знаковое кино о еде и напитках на широком экране», — отметил Александр Сысоев.