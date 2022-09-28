Федеральная служба судебных приставов приостановит взыскание долгов с мобилизованных россиян

Федеральная служба судебных приставов временно прекратит взыскание долгов с мобилизованных россиян. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФССП отметили, что взыскание может быть приостановлено полностью или частично по просьбе должников, которые проходят службу по призыву в Вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством РФ.

Подать соответствующее заявление можно на призывных пунктах военкоматов. Для их рассмотрения туда направят сотрудников Федеральной службы судебных приставов.

Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект о кредитных каникулах для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, а также контрактников. Они имеют право приостановить выплаты по потребительским и ипотечным кредитам либо уменьшить размер платежей на срок, не превышающий время службы.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что призвать планируют 300 тыс. резервистов. Согласно официальным разъяснениям Министерства обороны, одним из основных факторов при мобилизации является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Подлежат призыву рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет.