Мобилизованные москвичи смогут заключить брак в день подачи заявления

В Москве мобилизованные смогут заключить брак в день подачи заявления. Об этом сообщается в телеграм-канале ЗАГСа столицы.

«Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство, то есть руководитель органа ЗАГС может принять решение о проведении регистрации брака непосредственно в день подачи заявления», — сказано в заявлении ЗАГСа.

В нем также говорится, что основанием для сокращения срока регистрации брака может являться повестка, справка или извещение о призыве на военную службу.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что призвать планируют 300 тыс. резервистов.

Согласно официальным разъяснениям Министерства обороны, одним из основных факторов при мобилизации является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Подлежат призыву рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет.

На портале «Объясняем.рф» сообщалось, что призыву подлежат люди с категориями годен (А), годен с незначительными ограничениями (Б) и ограниченно годен (В). Последних, как уточнил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко, призовут в последнюю очередь. Остальные две категории — временно не годен (Г) и не годен (Д) — мобилизации не подлежат.