ЦБ пока не станет смягчать ограничения на снятие наличной валюты

Центробанк пока не видит возможности для смягчения ограничений на снятие долларов и евро, сообщил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин. Его цитирует ТАСС.
Заботкин заявил: «В условиях, когда решениями властей недружественных стран жестко ограничено, а точнее, запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию РФ, изменение лимитов по снятию невозможно. <…> Снятие средств в рублях с этих счетов по текущему курсу банки всегда обеспечат, купить наличную валюту по рыночному, обменному курсу тоже возможно, но снятие, к сожалению, сделать в условиях введенных ограничений на ввоз наличных технически невозможно».
В начале марта Банк России ограничил оборот наличной валюты. 9 марта на фоне санкций и колебаний курса ЦБ на полгода ввел лимит на выдачу валюты с действующих вкладов — максимальный возможный объем составил 10 тыс. долларов. 9 сентября, по истечении этого срока, меру продлили еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года.
18 апреля банки получили возможность продавать наличную валюту, но только ту, что поступила в кредитные организации с 9 апреля.