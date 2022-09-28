ЦБ пока не станет смягчать ограничения на снятие наличной валюты

Центробанк пока не видит возможности для смягчения ограничений на снятие долларов и евро, сообщил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин . Его цитирует ТАСС.

Заботкин заявил: «В условиях, когда решениями властей недружественных стран жестко ограничено, а точнее, запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию РФ, изменение лимитов по снятию невозможно. <…> Снятие средств в рублях с этих счетов по текущему курсу банки всегда обеспечат, купить наличную валюту по рыночному, обменному курсу тоже возможно, но снятие, к сожалению, сделать в условиях введенных ограничений на ввоз наличных технически невозможно».