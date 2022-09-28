Реклама
Новости
Федеральная служба судебных приставов приостановит взыскание долгов с мобилизованных россиян
17:13
ЦБ пока не станет смягчать ограничения на снятие наличной валюты
17:13
Юрий Хованский уехал из России в Сербию
16:59
Бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов получил повестку в 37 лет
16:41
Райан Рейнолдс и Хью Джекман «объяснили», как умерший Росомаха вернется в «Дедпул-3»
16:25
В Финляндии планируют установить забор на границе с Россией
16:10
В возрасте 91 года умер музыковед и музыкальный критик Лев Гинзбург
16:08
«Дума ТВ»/Telegram
Володин рассказал о списках выезжающих из России. Это опровергли в комитете Госдумы
16:08
Северная Осетия ввела режим повышенной готовности в трех районах и ограничила въезд автомобилей
16:03
Собаки, застрявшие в пробке на «Верхнем Ларсе», пересекли российскую границу
15:38
Анну Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине
15:29
Власти пообещали не ограничивать выдачу загранпаспортов при мобилизации
15:17
jamesyarema/Unsplash
Apple удалила из App Store приложения VK, «Домклик», «Юла» и ВТБ из‑за британских санкций
15:11
ВИЧ-инфицированные не подлежат мобилизации
15:09
Apple передумала увеличивать производство iPhone 14. Спрос оказался не таким высоким, как ожидалось
14:56
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию
14:38
Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября по итогам референдумов
14:12
Аэропорт Тюмени отменил запрет на выезд мужчин за рубеж. Ранее там требовали справку из военкомата
13:48
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Shot: в Москве начали вычислять уклонистов по системе распознавания лиц
13:33
В Ростуризме предложили Саудовской Аравии ввести полный безвизовый режим с Россией
13:23
В Финляндии планируют установить забор на границе с Россией
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:10

Погранслужба Финляндии закончила разрабатывать план строительства забора на границе с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В связи с изменением обстановки в области безопасности в Финляндии пограничная служба считает необходимым строительство заграждения на части восточной границы», — сказано в заявлении пограничной службы.

Уточняется, что забор будет строиться не по всей длине границы, а только в наиболее рискованных районах, таких как приграничные переходы и прилегающие к ним районы.

В плане строительства сказано, что забор протяженностью от 130 до 260 километров установят на участках восточной границы. «Решение о строительстве ограждения на нашей восточной границе является политической задачей, так как оно рассчитано на достаточно длительный срок эксплуатации и является дорогостоящим проектом ориентировочной стоимостью в сотни миллионов евро», — сказано в сообщении.

Погранслужба уточняет, что строительство ограждения должно начаться в этом году и завершиться через 3–4 года.

Ранее стало известно, что в минувшие выходные границу с Финляндией пересекли почти 17 тыс. россиян. Это на 80% больше, чем неделей ранее.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение