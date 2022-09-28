В Финляндии планируют установить забор на границе с Россией

Погранслужба Финляндии закончила разрабатывать план строительства забора на границе с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В связи с изменением обстановки в области безопасности в Финляндии пограничная служба считает необходимым строительство заграждения на части восточной границы», — сказано в заявлении пограничной службы.

Уточняется, что забор будет строиться не по всей длине границы, а только в наиболее рискованных районах, таких как приграничные переходы и прилегающие к ним районы.

В плане строительства сказано, что забор протяженностью от 130 до 260 километров установят на участках восточной границы. «Решение о строительстве ограждения на нашей восточной границе является политической задачей, так как оно рассчитано на достаточно длительный срок эксплуатации и является дорогостоящим проектом ориентировочной стоимостью в сотни миллионов евро», — сказано в сообщении.

Погранслужба уточняет, что строительство ограждения должно начаться в этом году и завершиться через 3–4 года.

Ранее стало известно, что в минувшие выходные границу с Финляндией пересекли почти 17 тыс. россиян. Это на 80% больше, чем неделей ранее.