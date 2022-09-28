Володин рассказал о списках выезжающих из России. Это опровергли в комитете Госдумы

В Комитете Госдумы по обороне опровергли слова парламентского спикера Вячеслава Володина о том, что в России создаются списки выезжающих за границу. Все пересекающие границу граждане заносятся в уже существующую единую базу, рассказал РИА «Новости» глава думского комитета Андрей Гурулев.

«Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал», — говорил Володин в контексте отдельного списка выезжающих россиян. Он предложил отдать автомобили, брошенные на границе с Грузией, «семьям тех ребят, которые поехали [на спецоперацию]», и посчитал это «правильным». По его мнению, к таким гражданам «надо сформировать отношение».

Володину предложили ввести временный запрет на выезд из страны, а он ответил: «А зачем они здесь, в ситуации, когда страна столкнулась с вызовами? Потребители, предатели. Страна у них на втором месте, если не на четвертом или пятом».

Заодно Володин пригрозил уголовным наказанием тем россиянам, которые, по его информации, подписывают в Грузии документы о «признании Российской Федерации как оккупационного режима территорий Грузии».