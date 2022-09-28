Apple передумала увеличивать производство iPhone 14. Спрос оказался не таким высоким, как ожидалось

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Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:56

Apple отказалась от планов по увеличению производства новых айфонов, потому что не увидела повышенного спроса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Во второй половине этого года компания не будет собирать дополнительные 6 млн моделей iPhone 14 и вернется к первоначальным 90 млн. Информагентство пишет, что незадолго до презентации нового айфона Apple изменила прогноз по продажам, а поставщики стали готовиться к повышению запланированного спроса на 7%, которого в итоге не случилось.

Bloomberg объясняет отсутствие повышенного спроса экономическим спадом в Китае и растущей инфляцией по всему миру.

iPhone 14 и его версии представили на презентации Apple 7 сентября. «Афиша Daily» писала, что в них нового и как смартфоны хотят завозить в Россию по параллельному импорту.

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