Деятелей культуры без брони и отсрочки по здоровью могут призвать в рамках мобилизации

Деятели культуры, артисты балета, актеры, певцы могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, если их должности в учреждениях, где они трудятся, не имеют брони, а сами они находятся в запасе и не имеют основания для отсрочки по состоянию здоровья. Об этом сообщается на запущенном правительством портале «Объясняем.рф».

Отсрочку по объявленной 21 сентября мобилизации получили работники оборонно-промышленного комплекса. Частичная мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Спустя два дня Минобороны уточнило, какие еще категории граждан не попадают под призыв. Среди них — ИТ-специалисты с высшим образованием, журналисты системообразующих СМИ и сотрудники организаций, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка».

Затем Минцифры дало рекомендации работникам, которые могут получить отсрочку, но получили повестку, а 27 сентября представило список из 195 специальностей в сферах ИТ и связи для отсрочки от призыва. Чтобы рассчитывать на нее, необходимо «выполнять критически важные функции».

После этого министерство запустило на «Госуслугах» сервис по получению отсрочки от призыва для ИТ-специалистов и сотрудников СМИ. Чтобы подать заявление, нужно заполнить форму подтверждения о соответствии требованиям для отсрочки от работодателя и подписать усиленной квалифицированной электронной подписью гендиректора. Также нужно проверить свои личные данные, ввести информацию о воинском учете, высшем образовании и работе, а затем прикрепить к заявлению форму-подтверждение и файл электронной подписи.