Аэропорт Тюмени отменил запрет на выезд мужчин за рубеж. Ранее там требовали справку из военкомата

В тюменском аэропорту Рощино отменили запрет на выезд мужчин за рубеж без справки из военкомата, передает «РБК Тюмень». Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, и воспользоваться международными рейсами «могут все».

26 сентября Рощино стал требовать у тюменцев, желающих вылететь за рубеж, справки из военкомата по месту прописки. Ранее в Минобороны России заявляли об отсутствии планов на ограничения передвижения россиян.

После объявления частичной мобилизации в России сразу несколько СМИ со ссылками на неназванные источники сообщили о возможном закрытии границ для людей, подлежащих мобилизации, с конца сентября.