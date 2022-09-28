Реклама
Новости
Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября по итогам референдумов
14:12
Аэропорт Тюмени отменил запрет на выезд мужчин за рубеж. Ранее там требовали справку из военкомата
13:48
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Shot: в Москве начали вычислять уклонистов по системе распознавания лиц
13:33
В Ростуризме предложили Саудовской Аравии ввести полный безвизовый режим с Россией
13:23
Сергей Сельянов и Вера Сторожева покинули Российский оскаровский комитет
13:01
Икона «Троица» получила 61 «существенное изменение» из‑за отправки на богослужение
12:23
HH: 66% мужчин-айтишников работают без профильного образования, нужного для «брони» от мобилизации
11:40
«Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
На фоне мобилизации трафик московских ресторанов упал на 17%
11:31
Норман Ридус из «Ходячих мертвецов» получил звезду на голливудской «Аллее славы»
10:59
СМИ: в Турции не осталось банков, работающих с картами «Мир»
10:42
«Блэйд» с Махершалой Али лишился режиссера за два месяца до съемок
09:58
Зеленский: если Россия признает итоги референдумов, нам не о чем будет говорить с Путиным
09:57
Самолет «Аэрофлота», летевший в Армению, посадили в Минводах
08:54
Из соцсетей Алексея Нечаева
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев выступил против ограничений на перемещения граждан
02:57
Группа «Аигел» заявила, что ее концерты в России отменяют из‑за «давления властей»
02:39
Хью Джекман появится в роли Росомахи в «Дедпуле-3»
02:17
Пол Беттани, Том Хэнкс и Робин Райт снимутся в фильме Роберта Земекиса «Здесь»
01:26
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях объявили результаты референдумов о присоединении к РФ
Обновлено в 00:31
Журналистку Марию Пономаренко оставили в СИЗО еще на полгода
00:13
Külli Kittus/Unsplash
Глава правительства Каталонии заявил, что хотел бы провести новый референдум о независимости
вчера в 23:10
Аэропорт Тюмени отменил запрет на выезд мужчин за рубеж. Ранее там требовали справку из военкомата
Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:48

В тюменском аэропорту Рощино отменили запрет на выезд мужчин за рубеж без справки из военкомата, передает «РБК Тюмень». Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, и воспользоваться международными рейсами «могут все».

26 сентября Рощино стал требовать у тюменцев, желающих вылететь за рубеж, справки из военкомата по месту прописки. Ранее в Минобороны России заявляли об отсутствии планов на ограничения передвижения россиян.

После объявления частичной мобилизации в России сразу несколько СМИ со ссылками на неназванные источники сообщили о возможном закрытии границ для людей, подлежащих мобилизации, с конца сентября.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Минобороны России
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение