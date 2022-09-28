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В Ростуризме предложили Саудовской Аравии ввести полный безвизовый режим с Россией
Дарья Мельникова
Сегодня в 10:23

Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила Саудовской Аравии ввести полный безвизовый режим с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, это предложение предварительно уже проработано российской стороной и поддержано профильными ведомствами.

Сейчас, чтобы попасть в Саудовскую Аравию, российским туристам необходимо оформить электронную визу. Для этого нужно предоставить авиабилет, подтверждение брони отеля, а также оплатить консульский сбор.

По данным «Интерфакса», после введения электронных виз в 2019 году Россия вошла в топ-10 стран, которые первыми начали оформлять ее.

Ранее Догузова рассказала, что в России на федеральном уровне отсутствуют ограничения по поездкам как за рубеж, так и внутри страны во время мобилизации.

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких‑либо ограничительных нормах на федеральном уровне», — написала она.

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тэги
Ростуризм
люди
Зарина Догузова
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