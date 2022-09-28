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вчера в 23:10
На фоне мобилизации трафик московских ресторанов упал на 17%
Семён Гудошников
Сегодня в 08:31

После объявления мобилизации в России число заказов в московских заведениях снизилось на 17% по сравнению с прошлой неделей и на 27% год к году. Выручка рестораторов сократилась на 18% — и неделя к неделе, и год к году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Focus Technologies.

По словам владельцев сетей, в «Теремке» трафик снизился на 15–20%, в гастробарах «Раковая» — на 15–20%, в Gawa — в среднем на 9%, в ГК «Шоколадница» утверждают, что, хотя в прошлые выходные посещаемость их заведений немного снизилась, но в понедельник поток гостей восстановился.

Эксперты в качестве причин снижения трафика называют стресс у москвичей и отъезд граждан за рубеж. На фоне ожидания новых санкций, трансформации экономики и мобилизации москвичи перешли к сберегательной модели поведения, отмечают они.

Основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук говорит, что аналогичная ситуация была во время ковидных ограничений и начала военной операции на Украине. Он ожидает в ближайшее время ухудшения посещаемости. Совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров считает, что, если низкие продажи сохранятся более трех месяцев, ресторанный рынок может ждать волна закрытий.

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