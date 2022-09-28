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вчера в 19:03
«Блэйд» с Махершалой Али лишился режиссера за два месяца до съемок
Рустам Абдуллин
Сегодня в 06:58

Режиссер Бассам Тарик отказался работать над фильмом «Блэйд» от Marvel, когда до съемок оставалось всего два месяца. Источники Variety, знакомые с ситуацией, говорят, что он останется в проекте в качестве исполнительного продюсера.

Тарика утвердили в качестве режиссера «Блейда» с Махершалой Али в главной роли летом 2021 года. Ранее он работал над музыкальной драмой «Откуда ты родом?» (взяла приз ФИПРЕССИ на Берлинале) с Ризом Ахмедом.

«Для меня было честью работать с замечательными людьми из Marvel. Нам удалось собрать убийственный актерский состав и съемочную группу. Не терпится увидеть, куда следующий режиссер поведет фильм», — заявил Тарик, тем самым подтвердив свой уход.

Variety пишет, что решение Тарика может существенно повлиять на график производства «Блэйда», премьера которого намечена на 3 ноября 2023 года. Учитывая тщательно спланированную хронологию киновселенной Marvel, в которой события фильмов и сериалов влияют на сюжет последующих картин, задержка «Блэйда» может сказаться на огромном количестве контента студии.

При этом Тарик не первый режиссер, покинувший режиссерское кресло фильма Marvel на этапе подготовки к съемкам. Режиссер «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон ушел с поста постановщика сиквела «В мультивселенной безумия» за четыре месяца до начала съемок. Его место занял Сэм Рэйми.

О перезапуске «Блэйда» стало известно на фестивале Comic Con, который прошел в Сан-Диего в 2019 году. Голос Махершалы Али в роли истребителя вампиров можно услышать в сцене после титров «Вечных», в которой он разговаривает с персонажем Кита Харингтона.

Блэйд — охотник на вампиров, обладающий сверхчеловеческой силой и выносливостью, а также иммунитетом к укусам вампиров. В оригинальной серии фильмов роль супергероя исполнил Уэсли Снайпс.

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