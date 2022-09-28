Самолет «Аэрофлота», летевший в Армению, посадили в Минводах

Два летевших в армянский Ереван самолета «Аэрофлота» посадили в российских Минеральных Водах «по техническим причинам». В случае первого воздушного судна пресс-служба сослалась на технические причины, а во втором объяснить ничего не смогли, сообщают РБК и RTVi .

В «Аэрофлоте» заявили, что первый рейс отправится в Ереван после замены самолета. По данным RTVi, речь идет о рейсе SU7072, который вылетел из аэропорта Шереметьево в 17.00 27 сентября, а завершил посадку лишь в 1.46 по московскому времени. В пути он должен был провести стандартные 3,5 часа.