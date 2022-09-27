Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев выступил против ограничений на перемещения граждан

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев выступил против ограничений на выезд из страны россиян и их перемещение между регионами. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Нечаев заявил, что «людей пугает незнание», и призвал «огласить четкие критерии частичной мобилизации». «Вместо 300 тысяч повесток их разослали едва ли не миллион. Хватают всех подряд», — пояснил политик.

Он напомнил, что власть в субъектах России находится в руках губернаторов, которым, по мнению Нечаева, «не стоит кивать на военкомов». Вместо этого им вместе с Минобороны необходимо, как отметил Нечаев, ответить на вопросы граждан.

«Почему мы слышим одно, а видим другое? Зачем сейчас на фронте многодетные отцы, инженеры и айтишники? Что делать с магистратурой?» — спросил он.

Политик добавил, что необходимо «действовать по-человечески» и обеспечить мобилизованных уверенностью в том, что «государство позаботится о них и их детях». А вот напоминать людям о платежах по кредитах и ограничивать их перемещения, по мнению Нечаева, не стоит.

«Границы нельзя закрывать — ни на выезд, ни на въезд. Не нужно ограничивать и перемещение внутри страны. Нельзя ломать прежний образ жизни. Иначе страна просто встанет» Алексей Нечаев Лидер партии «Новые люди»