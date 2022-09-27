Группа «Аигел» заявила, что их концерты в России отменяют из‑за «давления властей»

Группа «Аигел» заявила, что серия их концертов в городах России не состоится, поскольку клубы вынуждены отменить их «под давлением властей». Об этом музыканты сообщили в инстаграме*.
Артисты предложили поклонникам сдавать билеты на выступления в Краснодаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Петербурге и Москве. Они должны были состояться с 12 ноября по 17 декабря.
«Дорогие друзья, к сожалению, 1 сентября 2022 года группа „Аигел“ попала в список артистов, концерты которых „не рекомендованы“ на территории РФ», — пояснили участники коллектива.
16 сентября «Аигел» выпустили трек «Океаническое дно». В мае музыканты опубликовали ремикс-альбом, а до того — сингл «Мир спасет красота». В августе артистам удалось выступить на благотворительном фестивале «Антон тут рядом» в Петербурге.
*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.