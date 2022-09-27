Журналистку Марию Пономаренко оставили в СИЗО еще на полгода

Журналистке RusNews Марии Пономаренко продлили меру пресечения: ее оставили в СИЗО еще на полгода, вплоть до 27 марта. Об этом сообщило издание RusNews в своем телеграм-канале.
По словам коллег Пономаренко, Ленинский суд Барнаула отклонил ходатайства стороны защиты. Судья допросила свидетелей и посчитала, что Мария должна продолжить находиться под стражей.
Издание напомнило, что собирает деньги на помощь коллеге. Они пойдут на поддержку семьи Пономоренко и оплату юридических услуг.
«Мы безмерно благодарны за ваше содействие, но ситуация остается тяжелой и Марии требуется поддержка», — добавили журналисты.
16 сентября стало известно, что Мария Пономаренко совершила попытку самоубийства в СИЗО, где она находится в связи с обвинением о распространении фейков о российской армии. К этому привело нахождение в камере с заклеенными окнами, клаустрофобия и усугубившееся истерическое расстройство личности.
Марию Пономаренко арестовали в конце апреля из‑за публикации в своем телеграм-канале информации о якобы нанесенном российскими военными авиаудара по драмтеатру Мариуполя. Эту информацию опровергали в Минобороне РФ, в связи с чем пост журналистки следствие считает распространением ложных данных.