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Глава правительства Каталонии заявил, что хотел бы провести новый референдум о независимости
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:10

Глава правительства Каталонии Пере Арагонес заявил, что хотел бы провести новый референдум о независимости региона. Об этом сообщил ТАСС.

Арагонес намерен предложить правительству Испании соглашение, которое позволит организовать новое голосование. Ранее испанские власти неоднократно выступали против проведения референдума о самоопределении Каталонии.

«Я хочу предложить „соглашение о четкости“ государству, которое бы устанавливало, когда и как Каталония сможет вновь воспользоваться своим правом определять [свое будущее]. И я хочу сделать это с максимальной поддержкой каталонского общества», — сказал Арагонес.

1 октября 2017 года в Каталонии уже проходило голосование о выходе из состава испанского королевства. Официальный Мадрид признал его нелегитимным, после чего парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Власти страны ограничили самоуправление региона с помощью 155-й статьи конституции, которая ранее никогда не применялась.

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