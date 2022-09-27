Глава правительства Каталонии заявил, что хотел бы провести новый референдум о независимости

Глава правительства Каталонии Пере Арагонес заявил, что хотел бы провести новый референдум о независимости региона. Об этом сообщил ТАСС.
Арагонес намерен предложить правительству Испании соглашение, которое позволит организовать новое голосование. Ранее испанские власти неоднократно выступали против проведения референдума о самоопределении Каталонии.
«Я хочу предложить „соглашение о четкости“ государству, которое бы устанавливало, когда и как Каталония сможет вновь воспользоваться своим правом определять [свое будущее]. И я хочу сделать это с максимальной поддержкой каталонского общества», — сказал Арагонес.
1 октября 2017 года в Каталонии уже проходило голосование о выходе из состава испанского королевства. Официальный Мадрид признал его нелегитимным, после чего парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Власти страны ограничили самоуправление региона с помощью 155-й статьи конституции, которая ранее никогда не применялась.