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Прислано читателем «Афиши Daily»
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На «Госуслугах» запустили сервис по получению отсрочки от призыва для айтишников и сотрудников СМИ
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:10

Минцифры запустило на «Госуслугах» сервис для подачи заявлений на получение отсрочки от частичной мобилизации, сообщается в его телеграм-канале. Оно пригодится айтишникам и телеком-специалистам.

Чтобы подать заявление, нужно заполнить форму подтверждения о соответствии требованиям для отсрочки от работодателя и подписать усиленной квалифицированной электронной подписью гендиректора. Также нужно проверить свои личные данные, ввести информацию о воинском учете, высшем образовании и работе, а затем прикрепить к заявлению форму-подтверждение и файл электронной подписи (здесь инструкция).

Сначала заявка отправится в Генштаб, а Минобороны уже примет решение об освобождении от мобилизации. Первые списки ведомство планирует опубликовать 29 сентября.

Ранее Минцифры перечислило 195 специальностей в сферах ИТ и связи, подходящих под критерии освобождения от временной мобилизации. Перечень касается только аккредитованных организаций и работников с высшим образованием.

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Генштаб
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