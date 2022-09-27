На «Госуслугах» запустили сервис по получению отсрочки от призыва для айтишников и сотрудников СМИ

Минцифры запустило на «Госуслугах» сервис для подачи заявлений на получение отсрочки от частичной мобилизации, сообщается в его телеграм-канале. Оно пригодится айтишникам и телеком-специалистам.
Чтобы подать заявление, нужно заполнить форму подтверждения о соответствии требованиям для отсрочки от работодателя и подписать усиленной квалифицированной электронной подписью гендиректора. Также нужно проверить свои личные данные, ввести информацию о воинском учете, высшем образовании и работе, а затем прикрепить к заявлению форму-подтверждение и файл электронной подписи (здесь инструкция).
Сначала заявка отправится в Генштаб, а Минобороны уже примет решение об освобождении от мобилизации. Первые списки ведомство планирует опубликовать 29 сентября.
Ранее Минцифры перечислило 195 специальностей в сферах ИТ и связи, подходящих под критерии освобождения от временной мобилизации. Перечень касается только аккредитованных организаций и работников с высшим образованием.