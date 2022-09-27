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Рина Саваяма представила кавер-версию песни Билли Айлиш «Happier Than Ever»
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:54

Японско-британская певица Рина Саваяма представила кавер-версию песни Билли Айлиш «Happier Than Ever» в эфире радиостанции BBC Radio 1. Ее можно послушать на ютьюб-канале BBCRadio1VEVO.

На своей странице в инстаграме* Саваяма призналась, что «Happier Than Ever» — это одна из ее самых любимых песен. Также артистка отметила, что принять участие в шоу «Live Lounge» было ее мечтой.

В этом же эфире Саваяма исполнила заглавный трек со своего нового альбома «Hold the Girl». Титульный трек вышел в начале августа, он посвящен взаимоотношениям певицы с самой собой.

Участие Саваямы в программе было приурочено к релизу пластинки. В нее, помимо «Hold the Girl», вошли еще 12 песен. Их можно будет услышать во время гастрольного тура артистки — он начнется в середине октября в Шотландии.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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