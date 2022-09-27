Японско-британская певица Рина Саваяма представила кавер-версию песни Билли Айлиш «Happier Than Ever» в эфире радиостанции BBC Radio 1. Ее можно послушать на ютьюб-канале BBCRadio1VEVO.

На своей странице в инстаграме* Саваяма призналась, что «Happier Than Ever» — это одна из ее самых любимых песен. Также артистка отметила, что принять участие в шоу «Live Lounge» было ее мечтой.