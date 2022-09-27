На границе с Грузией раздают повестки, умер Борис Моисеев и другие новости дня

В возрасте 68 лет умер певец и хореограф Борис Моисеев. Ранее артист пережил два инсульта, после которых перестал выходить в свет.

Россиянам разрешили переходить границу с Грузией в пешем порядке, а МВД России организовало там мобилизационный пункт. На въездах в Северную Осетию и на российско-грузинской границе будут раздавать повестки всем, кто подлежит призыву, а в самой республике готовятся ввести режим повышенной готовности.

На территории Украины погибли минимум 5996 мирных жителей с 24 февраля по 25 сентября, сообщили в ООН. 8848 человек получили ранения.

Присоединенные Россией территории Украины могут объединить в новый федеральный округ — Крымский, а возгласить его может Дмитрий Рогозин, говорят источники «Ведомостей». РИА «Новости» поделилось первыми цифрами с референдумов о присоединении к России — везде они не ниже 96%.

Губернатор Брянской области сообщил о выполнении плана по мобилизации на 100%. Ранее мобилизационные мероприятия завершили в Крыму. А в Чечне заявляли, что еще до указа президента «перевыполнили план на 254%».

Военный комиссариат Москвы отказался называть сроки окончания мобилизации в городе. «Это является ограниченным сведением», — заявили в ведомстве.

В Крыму около 400 человек получили некорректные повестки в рамках частичной мобилизации. Призывников вернули, поскольку в документах были указаны неверные данные об их возрасте и состоянии здоровья.

Минцифры перечислило 195 специальностей в сферах ИТ и связи, подходящих под критерии освобождения от временной мобилизации. Список касается только аккредитованных организаций и работников с высшим образованием.

Российский союз промышленников и предпринимателей, объединяющий крупнейшие российские компании, попросил правительство дать отсрочку от мобилизации владельцам и руководителям компаний. Их призыв может привести к быстрой остановке работы организаций и срыву контрактов, утверждают в организации.

Шведские сейсмологи зафиксировали два взрыва, произошедшие 26 сентября на маршрутах двух ниток «Северного потока». Полиция Швеции рассматривает происшествие как диверсию.

После отказа российской Киноакадемии выдвигать фильм на «Оскар» глава Оскаровского комитета России Павел Чухрай, его коллеги Николай Досталь и Андрей Звягинцев покинули свой пост в знак протеста. Алексей Учитель призвал к немедленной встрече участников этой организации и киноакадемиков.