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Двух студенток журфака МГУ, осудивших акцию однокашника в поддержку спецоперации, решили отчислить
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:13

Этическая комиссия и комиссия по студенческим делам МГУ решили отчислить двух студенток факультета журналистики за критику в адрес однокашника, устроившего акцию в поддержку российской военной спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на члена студенческого комитета, присутствовавшего на заседаниях.

«Преподаватели говорили о недопустимости использования нецензурной лексики студентами университета. Много говорили о том, что журфак понес невероятные репутационные риски, а за вопросом следят на самом высоком уровне. Озвучили, что депутаты Госдумы, министерство образования и прокуратура», — рассказал изданию собеседник.

По словам источника, на обсуждении «дискуссии как таковой не получилось». Студентки пытались объяснить свои сообщения и говорили, что их курс давно конфликтует со Степаном Антроповым, который вышел на парадную лестницу в футболке с литерой Z и флагом Луганской народной республики.

9 участников заседания проголосовали за отчисление и выговоры, 12 — против, пишет «Коммерсант». Декан журфака Елена Вартанова сказала, что «последнее слово за ней» и «она уже высказала свое мнение и все решила», заодно отметив, что «часть голосов — совещательные», рассказал источник. По итогам заседания двух студенток, в сообщениях которых был мат, отчислили, еще пятерым объявили строгий выговор. Однако документы об отчислении еще не подписаны.

27 сентября должно было пройти еще одно заседание из‑за конфликта двух третьекурсников и студента Марка Лужкового, вступившегося за Антропова. Лужковой работает на Russia Today, поэтому появилась версия, что именно он передал групповую переписку. После стычки троих учащихся с Лужковым на факультет приходили сотрудники правоохранительных органов, рассказали изданию студенты, и из‑за этого встречу по этому делу перенесли.

На днях в соцсетях появились видео Антропова в здании журфака МГУ на Моховой улице и спора между студентами. Молодого человека не остановили охранники факультета, однако старшекурсники напомнили начинающему журналисту о запрете на политическую деятельность на территории вуза.

Телеграм-канала «Осторожно, новости» писал, что однокурсники назвали Антропова «особенным мальчиком» и рассказали, что он посетил Мариуполь и недавно говорил о желании поехать добровольцем на Донбасс.

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МГУКоммерсантГосдума
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