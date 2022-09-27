Во Франции препараты для экстренной контрацепции станут бесплатными для всех женщин

С 2023 года во Франции препараты для экстренной контрацепции станут бесплатными для всех женщин и будут отпускаться без рецепта. Об этом заявил министр здравоохранения республики Франсуа Брон, пишет газета 20 Minutes.

Сейчас средства экстренной контрацепции во Франции могут получить бесплатно лишь несовершеннолетние. Бесплатные препараты положены также женщинам до 26 лет, но лишь по рецепту.

Брон добавил, что Франция отстает от соседних стран в вопросе финансирования программ профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП). В связи с этим в следующем году примут ряд поправок в закон о финансировании социального обеспечения. В частности, скрининг ИППП станет бесплатным для всех граждан младше 26 лет.

С 2022 года во Франции всем женщинам моложе 25 лет бесплатно отпускают контрацептивы. Кроме того, за счет государства женщины могут проходить процедуры, связанные с контрацепцией, включая посещение врача и сдачу анализов.

Аналогичные программы действуют во многих европейских странах, к примеру, в Германии, Бельгии, Нидерландах и Норвегии. В Великобритании контрацептивы доступны бесплатно женщинам всех возрастов.