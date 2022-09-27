Волшебная палочка Гарри Поттера и шлем Джеймса Бонда: на аукцион в Лондоне выставят вещи из фильмов

В Лондоне пройдет масштабный аукцион Propstore, на котором представят реквизит из известных фильмов общей стоимостью в 12,6 млн долларов. Об этом сообщил Variety.

На торги выступят более 1500 лотов, в их числе будут костюм Кристофера Рива из фильмов о Супермене, перчатки Дарта Вейдера из фильма «Звездные войны: новая надежда» 1977 года, волшебная палочка Гарри Поттера из первой части франшизы.

Также на аукционе появятся робот Джонни 5 из «Короткого замыкания», шлем Джеймса Бонда из картины «Живешь только дважды», маска маньяка из фильма «Пятница, 13. Часть 6: Джейсон жив» 1986 года.

Кроме того, желающие смогут приобрести сани Гринча из ленты «Гринч — похититель Рождества», римскую колесницу из ленты Ридли Скотта «Гладиатор» и мантию джедая Йоды из «Звездных войн: Призрачная угроза».

Будут на аукционе и лоты из недавно вышедших фильмов. Например, среди них числится тиара Чудо-женщины, кольца Доктора Стрэнджа и оружие Бэтмена (бэтаранг).

Торги состоятся с 3 по 6 ноября. Перед ними в Хартфордшире в офисе Propstore пройдет выставка. Она продлится с 4 октября по 2 ноября. Но ней можно будет увидеть около 130 лотов.