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В ЦСИ «Винзавод» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
Юлия Онодэра
Сегодня в 15:09

В Центре современного искусства «Винзавод» 8 и 9 октября пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В маркете примут участие более 100 художников, галерей, творческих объединений и мастерских. Среди участников — Мария Ефременко, Слава Ptrk, Георгий Хомич, независимая арт-группа «СМ 21/22», издательство «Носорог» и Textura gallery.

Они представят живопись, графику, скульптуры и другие форматы современного искусства, отобранные экспертным советом. В него вошли арт-директор «Винзавода» Сабина Чагина, основатель галереи «Формат один» Эльчин Али-заде и руководитель радио «Культура» Ксения Ламшина.

«Маркет — это в первую очередь про искусство, которое, несмотря на существующие ограничения, развивается и существует. Именно это мы хотим сказать в первую очередь: искусство есть и „Винзавод“ продолжит его поддерживать», — сказала Чагина.

Маркет займет три пространства: Цех белого, Цех красного и Винтажный зал. На нем можно будет найти работы как известных авторов, так и новых молодых художников. Вход на мероприятие будет свободным.

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