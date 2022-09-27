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14:11
Россия и Абхазия подписали соглашение о двойном гражданстве
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:13

Министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Инал Ардзинба подписали соглашение о двойном гражданстве. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение позволяет абхазцам в упрощенном виде получать российское гражданство. Процедура будет действовать в одностороннем порядке.

17 марта МИД Абхазии пояснил некоторые пункты из соглашения. Так, например, граждане, имеющие два гражданства, будут проходить военную службу в той стране, на территории которой они проживают на момент призыва.

Также министерство уточняет, что получить двойное гражданство в упрощенной форме смогут только абхазцы, обладавшие гражданством до 26 августа 2008 года (в этот день Россия признала независимость Абхазии) и не утратившие его в день подачи заявления.

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