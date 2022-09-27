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Прислано читателем «Афиши Daily»
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ВЦИОМ: большинство россиян не смогли назвать человека, который символизировал бы современную Россию
Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:57

56% опрошенных россиян не смогли назвать человека, который мог бы символизировать современную Россию. Из тех, кто смог справиться с вопросом, чаще всего говорили о Владимире Путине, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Российский президент набрал 28%, заняв первое место в топе. Следом идут министр обороны Сергей Шойгу (7%), министр иностранных дел Сергей Лавров (5%), режиссер Никита Михалков (4%), телеведущий Владимир Соловьев (2%) и премьер-министр Михаил Мишустин (2%). Респонденты посчитали, что современную Россию символизируют преимущественно государственные деятели.

Лидирующее место в рейтинге личностей, символизирующих страну в прошлом, занял поэт Александр Пушкин (21%). Чуть меньше набрали Петр I (20%) и Иосиф Сталин (17%). Михаила Ломоносова и Владимира Ленина назвали по 8% опрошенных, а Екатерину II, деятелей культуры Федора Достоевского, Льва Толстого и Петра Чайковского, а также полководцев Александра Суворова и Георгия Жукова — по 6%.

Также российских респондентов спросили, кто изобрел радио, кто написал написал роман «Преступление и наказание» и кто написал музыку к балету «Щелкунчик». Ответить правильно на первые два опроса смогли 63%, на третий — 52%. Остальные либо не знают, либо затруднились с ответом.

Исследования для Всероссийского центра изучения общественного мнения заказал проект «Народов много — Родина одна».

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ВЦИОМ
люди
Владимир ПутинСергей ШойгуСергей ЛавровНикита МихалковВладимир Соловьев
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