Появились первые цифры с референдумов о присоединении к России

В ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях подошли к концу референдумы о присоединении к России. РИА «Новости» поделилось первыми результатами.
- в Запорожской области за — 98,19% (данные с 18% голосов)
- в ДНР за — 97,91% (данные с 14% голосов)
- в ЛНР за — 97,82% (данные с 13% голосов)
- в Херсонской области за — 96,97% (данные с 14% голосов)
В ЦИКе ЛНР сообщили, что общая явка в Луганске составила 92,6%.
Референдумы в самопровозглашенных ДНР, ЛНР и на подконтрольных Российской армии территориях Запорожской и Херсонской областей проходили с 23 по 27 сентября.
В качестве иностранных наблюдателей референдумы посетили представители Казахстана, Эквадора, Сирии, ЮАР, Мексики, Италии, Франции, Камеруна, Мьянмы, Словении и Шри-Ланки.
В свою очередь, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что граждане стран Евросоюза могут оказаться под санкциями за наблюдение за ходом референдумов.
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