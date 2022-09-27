В Курске сняли запрет на выезд из региона военнообязанных

В Курской области отменили запрет покидать регион, состоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе. Об этом сообщает РБК.
26 сентября Минобороны подчеркнуло, что ограничений на поездки во время частичной мобилизации нет. Тогда военком Курской области Игорь Ясько заявил, что «руководствуется предписанием Минобороны, а значит, запрет на выезд для курян снят».
Запрет на выезд из региона без разрешения военного комиссариата был наложен 21 сентября.
Тогда главный военный комиссар субъекта Владимир Родионов заявил, что состоящие на учете в военкомате и находящиеся в запасе граждане должны оставаться в регионе. Он также призвал других граждан, подлежащих мобилизации, вернуться в Курскую область.
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