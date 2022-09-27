В Курске сняли запрет на выезд из региона военнообязанных

В Курской области отменили запрет покидать регион, состоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе. Об этом сообщает РБК.

26 сентября Минобороны подчеркнуло, что ограничений на поездки во время частичной мобилизации нет. Тогда военком Курской области Игорь Ясько заявил, что «руководствуется предписанием Минобороны, а значит, запрет на выезд для курян снят».