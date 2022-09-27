Жителям Северной Осетии на границе с Грузией начали выдавать повестки

Подлежащие призыву россияне на границе с Грузией начали получать повестки в военкомат. Об этом заявили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии, передает ТАСС. Другие источники эту информацию пока не подтверждали.

«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — сказал собеседник агентства.

Накануне в региональном МВД заявили, что рядом с пунктом пропуска «Верхний Ларс» скопилась пробка из 5500 автомобилей (из которых 3600 легковых), ожидающих проезда в Грузию. Из‑за многокилометровой пробки границу разрешили переходить пешком.