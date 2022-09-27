Минобороны не будет обращаться к властям Казахстана и Грузии для принудительного возвращения россиян

Министерство обороны России не обращалось к властям Казахстана, Грузии и других стран для принудительного возвращения россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».

В российском военном ведомстве уточнили, что подобные обращения не были в разработке и даже в планах.

Казахстан, Грузия и другие страны ближнего зарубежья стали популярными направлениями для россиян, не желающих попасть под частичную мобилизацию. Накануне жителям России разрешили переходить границу с Грузией через пропускной пункт «Верхний Ларс» в пешем порядке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал помогать приезжающим в страну россиянам. Он убежден, что необходимо «в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность».

Накануне премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил содействовать регистрации въезжающих в республику граждан России и усилить контроль за соблюдением закона при их трудоустройстве. В Минтруда республики сообщили о более 260 тыс. человек, приехавших из России с начала текущего года.