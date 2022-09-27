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В России могут создать новый федеральный округ — Крымский. Его полпредом, возможно, станет Рогозин
Семён Гудошников
Сегодня в 10:58

Присоединенные Россией территории Украины могут объединить в новый федеральный округ — Крымский. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника в Совете Федерации и источник, близкий к правительству Крыма.

В Крымский федеральный округ могут войти сам Крым, а также ЛНР, ДНР, части Запорожской и Херсонской областей, занятые российской армией.

Возглавить новое полпредство может экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, заявил собеседник издания на одном из предприятий ОПК и два источника, близкие к администрации президента.

Человек, близкий к АП, объяснил необходимость создания нового федерального округа «непростой ситуацией», сложившейся вокруг референдумов. Для управления присоединенными территориями, по его словам, нужен политический тяжеловес.

В середине июля Владимир Путин освободил от должности главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. На его место назначили вице-премьера Юрия Борисова. «Московский комсомолец» писал, что Рогозин займется решением вопросов, связанных с военной операцией на Украине, возможно, заняв руководящий пост в одной из занятых российскими войсками территорий.

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РоскосмосСовет Федерации
люди
Дмитрий РогозинВладимир ПутинЮрий Борисов
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