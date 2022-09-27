РЖД вернут средства за неиспользованные билеты мобилизованным

РЖД оформят возврат средств мобилизованным россиянам за неиспользованные билеты. Об этом сообщает ТАСС.

В компании заявили, что билеты на поезда дальнего следования можно будет вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по невозвратному тарифу.

В РЖД подчеркнули, что деньги также возвращаются за билеты или абонементы на пригородные поезда.

21 сентября компания опровергла слухи, что мужчинам без справок из военкомата больше не продают билеты. «Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений», — заявил перевозчик.