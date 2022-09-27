Банк Англии представит банкноты с портретом Карла III к концу 2022 года

Банкноты с портретом короля Великобритании Карла III будут представлены к концу 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на Банк Англии.

Ожидается, что наличные деньги с новым дизайном поступят в обращение к середине 2024 года. Портрет монарха появится на купюрах номиналом в 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов, никаких дополнительных изменений они не претерпят. Существующими полимерными банкнотами (ими заменяют бумажные) с изображением покойной Елизаветы II по-прежнему можно будет расплачиваться, они останутся в обороте и будут изыматься из него только в случае повреждения или износа.

После смерти Елизаветы Банк Англии сообщил, что все монеты и банкноты, на которых изображена королева, будут со временем заменены. Этот процесс должен затронуть не только Соединенное Королевство: формально власть монарха распространяется также на 14 других государств: Австралию, Антигуа и Барбуду, Багамские острова, Белиз, Гренаду, Канаду, Новую Зеландию, Папуа — Новую Гвинею, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Соломоновы острова, Тувалу и Ямайку.

Принц Чарльз, выбравший себе монаршее имя Карл III, был официально провозглашен королем Великобритании 10 сентября. В русскоязычном варианте его имя Charles III изменилось на Карла III, так как в русском языке принято «облагораживать» имена королей. К примеру, французского короля Charles VIII мы знаем как Карла VIII Валуа. Аналогично все Луи у нас становились Людовиками, а Джорджи — Георгами.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Летом она отпраздновала 70 лет правления.