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Дайджест
Казахстан будет выдавать россиян лишь в случае, если их объявят в международный розыск
Дарья Мельникова
Сегодня в 08:39

Власти Казахстана будут выдавать России бегущих от мобилизации граждан, только если на них заведут уголовное дело и объявят в международный розыск. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра внутренних дел Казахстана Марата Ахметжанова.

«У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь — и у нас, и в России — это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае… объявления его в розыск мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию», — сказал он.

Министр пояснил, что для выдачи в Россию инкриминируемое деяние лица должно считаться уголовным преступлением и в Казахстане. «Военкоматы если будут искать — это не является правовым основанием для их выдачи», — добавил Ахметжанов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал помогать приезжающим в страну россиянам. По его словам, большинство россиян вынуждены уехать из‑за «сложившейся безвыходной ситуации». «Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры», — отметил Токаев.

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