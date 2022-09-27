Turkish Airlines отменила все рейсы в Минск, Сочи, Ростов и Екатеринбург до конца года

Авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Минск, Сочи, Краснодар, Ростов и Екатеринбург до 31 декабря. Об этом сообщает РБК.

В авиакомпании отметили, что решение связано с закрытием воздушного пространства Украины. Перевозчик рекомендовал клиентам отмененных рейсов обратиться в кол-центр.

Это не первый раз, когда Turkish Airlines отменяет полеты в города России и на Украину. В последний раз авиакомпания отменила рейсы в конце июля до 30 сентября.

Также 26 сентября Росавиация в 34-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России, в том числе в Краснодар и Ростов-на-Дону. Ограничение продлится до 4 октября.