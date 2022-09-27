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Япония потребовала от России извинений за задержание консула во Владивостоке
Денис Ламехов
Сегодня в 06:22

МИД Японии вызвал посла России Михаила Галузина, выразил ему протест после задержания консула Мотоки Тацунори во Владивостоке и потребовал от российской стороны извинений. Об этом сообщает ТАСС.

Глава министерства Есимаса Хаяси заявил, что дипломат не совершал противоправных действий. Он также сообщил, что во время задержания Тацунори к последнему «были применены меры принуждения».

«Действия российской стороны являются нарушением Венской конвенции, и это абсолютно неприемлемо. <…> Я настоятельно призываю российскую сторону серьезно отнестись к протесту и предложению японской стороны», — добавил руководитель японского МИДа.

ФСБ сообщила об инциденте с участием Мотоки Тацунори накануне, 26 сентября. Ведомство утверждает, что дипломат был задержан с поличным при получении за деньги данных об «актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае».

Эта информация, согласно сообщению федеральной службы, относится к «сведениям ограниченного распространения». Представителя Японии объявили персоной нон грата. Он должен покинуть Россию в течение двух суток. Российский МИД выразил Японии «решительный протест».

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ФСБМИД России
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Михаил Галузин
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