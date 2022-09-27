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Число жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до 17 человек
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:04

Число погибших в результате стрельбы в школе № 88 Ижевска выросло до 17 человек. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на власти Удмуртии и региональное управление Следственного комитета России.

Ранее сообщалось о 15 жертвах трагедии: 11 детях, трех учительницах и охраннике школы. Также министр здравоохранения Михаил Мурашко передавал информацию, что еще трое детей находились в критическом состоянии.

В Удмуртии объявили траур по погибшим, он продлится до 29 сентября. Медицинские работники продолжают оказывать помощь раненым в ходе инцидента. Их насчитывается 22 человека.

26 сентября мужчина по имени Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу в школе на Пушкинской улице Ижевска. Он проник в учебное заведение во время уроков и начал стрелять по детям, а затем покончил с собой. Казанцев был выпускником школы № 88, мотивы его действий пока неизвестны.

СК возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и части первой статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

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Михаил МурашкоАртем Казанцев
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