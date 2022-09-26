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Этическая комиссия журфака МГУ проверит студентов, осудивших акцию однокашника в поддержку СВО
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:42

Факультет журналистики МГУ осудил студентов, раскритиковавших в соцсетях акцию однокашника в поддержку специальной военной операции. Об этом администрация журфака заявила в соцсети «ВКонтакте».

Ученый совет факультета и Этическая комиссия обсудят действия учащихся на заседании. В данный момент руководство журфака выясняет детали и обстоятельства произошедшего.

«Факультет журналистики с огорчением узнал о недопустимой реакции в социальных сетях на патриотическую позицию студента 3 курса С. Антропова. Для факультета неприемлема грубость и нетерпимость к выражению патриотизма», — сказали в заявлении.

Декан журфака Елена Вартанова лично выразила сожаление, что «студенты так громко высказали непонимание и неприятие» действиям Антропова. «Считаю, что среди студентов нашего факультета подобная враждебность неприемлема. Публичное отрицание поддержки нашего государства, нашего флага недопустимы», — заявила она.

«Я и многие коллеги расстроены, огорчены, что некоторыми студентами так грубо было выражено публичное отношение. Я категорически не приемлю тон и лексику, которую увидела в соцсетях в связи с этим. <…> Пока неясно, будет ли необходимость перевода вопроса в юридическую плоскость», — добавила Вартанова.

Студент третьего курса журфака Степан Антропов устроил акцию в здании факультета 23 сентября после концерта в поддержку России. Он поднялся на парадную лестницу в футболке с литерой Z и флагом Луганской народной республики.

Молодого человека не остановили охранники факультета, однако старшекурсники напомнили начинающему журналисту о запрете на политическую деятельность на территории вуза. Между студентами произошел спор.

После этого в соцсетях появились видео инцидента. Студенты журфака начали обсуждать их. По словам телеграм-канала «Осторожно, новости», однокурсники назвали Антропова «особенным мальчиком» и рассказали, что он посетил Мариуполь и недавно говорил о желании поехать добровольцем на Донбасс.

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