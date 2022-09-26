Граждане Кубы проголосовали за легализацию однополых браков

На Кубе прошло голосование за новый Семейный кодекс, узаконивающий однополые браки. Граждане страны поддержали инициативу. Об этом сообщило РИА «Новости».

66,87% кубинцев проголосовали за принятие кодекса, против высказались 33,13%. Новый документ позволит однополым парам в том числе усыновлять детей. Для этого им не потребуется даже жениться, достаточно состоять в отношениях.

Кроме того, кодекс позволяет усыновлять детей одиноким гражданам. После референдума на Кубе также разрешат суррогатное материнство, но им нельзя будет заниматься для заработка.

Однако женщинам, которые хотят помочь бездетным или однополым парам, мешать становиться суррогатными матерями больше не станут.