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Иосиф Пригожин опасается, что его зятя отправят на фронт
Семён Гудошников
Сегодня в 18:12

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опасается, что его зятя Евгения Ткаченко, которому пришла повестка в военкомат, отправят на фронт. Об этом он заявил в эфире программы «Звезды сошлись», пишет «Московский комсомолец».

По словам Пригожина, месяц назад его дочь родила мальчика. А теперь ее семья оказалась на грани разлуки, поскольку 25-летнему мужу девушки пришла повестка.

Военный эксперт, участвующий в программе, призвал продюсера успокоиться. По его мнению, до военкомата просто не дошла информация, что у Ткаченко родился ребенок. Эксперт посоветовал предоставить свидетельство о рождении в военкомат.

Согласно указу Владимира Путина о частичной мобилизации и разъяснениям Минобороны, зять Пригожина подлежит мобилизации. В указе Путина говорится лишь об одной категории граждан, точно имеющих право на отсрочку, — работниках оборонно-промышленного комплекса.

В Минобороны заявляли, что мобилизации не подлежат некоторые работники в сферах IT, информации, СМИ, финансов. Также в ведомстве обещали не призывать негодных по здоровью, занятых уходом за членами семьи или инвалидами I группы, отцов 4 и более детей до 16 лет, сыновей, чьи матери воспитывают 4 и более детей без мужа, военных пенсионеров в отставке.

Тем не менее в своей речи президент России говорил, что в первую очередь на фронт будут брать отслуживших россиян с необходимыми в данный момент военно-учетными специальностями. Имеет ли одну из них зять Пригожина, продюсер не уточнил.

В начале марта Евгений Пригожин, высказываясь о военных действиях на Украине, возложил вину за них на США и Европу. Он также призывал Владимира Зеленского «не настраивать Украину против России» и отказаться от вступления в НАТО. А в июне предложил провести аналог «Евровидения» в Крыму.

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Иосиф ПригожинВладимир ПутинЕвгений ПригожинВладимир Зеленский
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