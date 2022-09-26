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Стрельба в ижевской школе, обещание Минобороны не ограничивать выезд и другие новости дня
Семён Гудошников
Сегодня в 17:22

В ижевской школе ее 34-летний выпускник устроил стрельбу. Погибли 15 человек — 11 детей и 4 взрослых, еще 24 получили ранения.

В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате. В результате был ранен начальник призывной комиссии, нападавший задержан.

В центре Москвы тоже стреляли: у клуба «16 тонн» пьяный посетитель выстрелил из травматического оружия в охранника, которого госпитализировали. По данным РИА «Новости», причиной стал конфликт между ними.

Дмитрий Песков заявил, что решений о военном положении в регионах и закрытии границ не принималось. В Минобороны сказали, что во время частичной мобилизации перемещения россиян ограничивать не будут.

За семь дней пункт пропуска на российско-грузинской границе пересекли свыше 115 тыс. человек — это на 23,3% больше, чем неделей ранее, сообщил вице-премьер Северной Осетии. У КПП скопилась пробка из 3500 легковых машин.

17 тыс. россиян пересекли за минувшие выходные границу с Финляндией. Очередь на въезд в североевропейскую страну тоже достигла нескольких километров.

Билеты на прямые рейсы из Москвы в Турцию, Казахстан и ОАЭ до конца сентября закончились. Улететь на стыковочных рейсах можно за астрономические суммы — в Стамбул, например, за 178,5 тыс. рублей с тремя пересадками.

В Приамурье загсы побили рекорд по бракам на фоне мобилизации. За последние три дня в регионе свой союз зарегистрировали 682 пары.

Более десяти стран заявили, что не признают итогов референдумов в ДНР, ЛНР, частях Херсонской и Запорожской областей, занятых российскими военными. В частности, за сохранение территориальной целостности Украины выступили Сербия, Казахстан и Турция.

США «на очень высоком уровне» предупредили российские власти о «катастрофических последствиях» и «решительном ответе», если Кремль нанесет ядерный удар. Вашингтон продолжит «поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии».

Великобритания вводит новые санкции из‑за референдумов на украинской территории. Под ограничения попали лица, причастные к данным мероприятиям, предприниматели из России и представители руководства госбанков.

Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал частную военную компанию «Вагнер». Он заявил, что тогда благодаря отваге и мужеству бойцов «изменилась судьба ЛНР и ДНР».

Cуд повторно признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской. Трек «Нищих убивай!» уже был в соответствующем перечне, но был исключен из него. Теперь, очевидно, будет добавлен снова.

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