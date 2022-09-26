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15:24
ФСБ задержала во Владивостоке японского консула за шпионскую акцию
Денис Ламехов
Сегодня в 16:13

ФСБ задержала консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения — в федеральной службе назвали его действия шпионской акцией. Заявление силового ведомства цитирует ТАСС.

По данным ФСБ, дипломат задержан с поличным при получении за деньги данных об «актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», сообщили в ведомстве. Иные подробности не сообщаются. Кадры допроса опубликовал «Коммерсант».

Согласно представленному на видео переводу, на вопрос «Вы понимаете, что нарушили законодательство России?» Тацунори отвечает: «Сейчас понял». Беседа с консулом велась на японском языке.

Тацунори уже объявлен персоной нон грата и должен покинуть Россию в течение 48 часов. Советник-посланник посольства Японии в Москве вызван в МИД РФ.

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тэги
ФСБКоммерсантМИД России
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