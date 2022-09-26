РБК: российские власти решили сократить бюджетные расходы на утилизацию мусора

Российские власти решили сократить расходы федерального бюджета на создание инфраструктуры по обработке и утилизации мусора в проекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2023 году до 12,5 млрд рублей — более чем в два раза меньше показателя 2021-го, пишет РБК.

Данные, с которыми ознакомилось издание, содержатся в материалах к проекту федерального бюджета на следующие три года. Подлинность документа подтвердил близкий к правительству источник.

В 2024-м затраты вырастут до 14,07 млрд рублей, но, как передает РБК, будут вдвое ниже, чем в действующем законе о бюджете — 27,9 млрд рублей. Это не повлияет на планы по увеличению доли сортировки и утилизации мусора, утверждают в Минприроды.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей национальный проект «Экология» (включает в себя «Комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами»), Марта Галичева заверила, что все мероприятия, запланированные ранее — например, ликвидация свалок, — обеспечены финансированием.

В целом государственные расходы на «Экологию» предложено снизить на 10–11% по сравнению с изначальным планом, до 119,5 млрд в 2023 году и 88,4 млрд рублей — в 2024-м соответственно. В 2022 году на «Экологию» выделили 128,8 млрд рублей.

РБК отмечает: снижение затрат на экологический нацпроект фиксируется на фоне расходов на национальную оборону, которые в 2022 году могут увеличиться на 30,9% (до 4,7 трлн рублей), а в 2023-м — на 6,5% (до 4,9 трлн рублей).