Реклама
Новости
Владимир Путин предоставил российское гражданство Эдварду Сноудену
20:26
Стрельба в ижевской школе, обещание Минобороны не ограничивать выезд и другие новости дня
20:22
Дайджест
Российская киноакадемия не будет выдвигать фильм на премию «Оскар» в 2022 году
20:06
Аэропорт Тюмени первым ограничил вылет российских мужчин за границу
19:24
ФСБ задержала во Владивостоке японского консула за шпионскую акцию
19:13
РБК: российские власти решили сократить бюджетные расходы на утилизацию мусора
19:00
Минобороны: перемещения россиян на время мобилизации не будут ограничивать
18:46
Суд повторно признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
18:24
В Финляндию за выходные въехали почти 17 тыс. россиян
18:23
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Россияне раскупили все прямые авиабилеты в Турцию, Казахстан и ОАЭ до конца месяца
17:49
СМИ: ЕС планирует отложить введение потолка цен на российскую нефть из‑за разногласий между странами
17:33
Великобритания расширила список санкций против России из‑за референдумов
17:22
ЕК обсуждает принятие уклоняющихся от мобилизации россиян
17:02
Белый дом предупредил Россию о «катастрофических последствиях», если Кремль применит ядерное оружие
16:55
Клишас: усиление ответственности за уклонение от призыва не обсуждается
16:49
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Путин утвердил Геннадия Красникова на пост главы РАН
16:29
У клуба «16 тонн» в Москве открыли стрельбу
16:24
За семь дней российско-грузинскую границу пересекли 115 тыс. человек. У КПП скопились 3500 машин
15:49
В FIS опровергли возможность допуска лыжников из России на международные соревнования
15:37
От США до Казахстана: более 10 стран отказались признавать итоги референдумов
15:24
РБК: российские власти решили сократить бюджетные расходы на утилизацию мусора
Денис Ламехов
Сегодня в 16:00

Российские власти решили сократить расходы федерального бюджета на создание инфраструктуры по обработке и утилизации мусора в проекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2023 году до 12,5 млрд рублей — более чем в два раза меньше показателя 2021-го, пишет РБК.

Данные, с которыми ознакомилось издание, содержатся в материалах к проекту федерального бюджета на следующие три года. Подлинность документа подтвердил близкий к правительству источник.

В 2024-м затраты вырастут до 14,07 млрд рублей, но, как передает РБК, будут вдвое ниже, чем в действующем законе о бюджете — 27,9 млрд рублей. Это не повлияет на планы по увеличению доли сортировки и утилизации мусора, утверждают в Минприроды.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей национальный проект «Экология» (включает в себя «Комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами»), Марта Галичева заверила, что все мероприятия, запланированные ранее — например, ликвидация свалок, — обеспечены финансированием.

В целом государственные расходы на «Экологию» предложено снизить на 10–11% по сравнению с изначальным планом, до 119,5 млрд в 2023 году и 88,4 млрд рублей — в 2024-м соответственно. В 2022 году на «Экологию» выделили 128,8 млрд рублей.

РБК отмечает: снижение затрат на экологический нацпроект фиксируется на фоне расходов на национальную оборону, которые в 2022 году могут увеличиться на 30,9% (до 4,7 трлн рублей), а в 2023-м — на 6,5% (до 4,9 трлн рублей).

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Виктория АбрамченкоМарта Галичева
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение